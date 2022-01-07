الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راديو إنرجي يختار أنغام نجمة شهر يناير

أنغام
أنغام

اختارت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ النجمة أنغام لتكون نجمة شهر يناير الجاري والاحتفاء بها بشكل خاص.

ومن المقرر أن يتم إذاعة أغاني النجمة  أنغام على محطة إنرجي خلال الشهر الجاري، على أن تحل ضيفة قريبا على الراديو للحديث عن مشوارها الفني وأعمالها الجديدة.

وتختار محطة إنرجي نجم كل شهر للاحتفاء به واستضافته وإذاعة أغانيه بصورة متتابعة تقديرا لمشواره الغنائي ونجاحاته الفنية.

وكانت النجمة أنغام احتفلت الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنها عبد الرحمن فهد محمد الشلبى الذى أكمل عامه السادس عشر  ونشرت صورة لنجلها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها كاتبة: "كل سنة وأنت روحى وحبيب روحى ونور عينى يا أجمل قلب فى الدنيا، ربنا يحميك ويبارك فيك أنت وأخوك ويفرح قلبى بيكم.. ربنا يسعدك يا عبد الرحمن".

 

آخر أعمال أنغام الغنائية

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “هتشتاقوا” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تعاونت فيها مع كل من الملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي عمرو الخضرى و الشاعر الغنائي عمرو يحيى.

وانتهت النجمة أنغام الفترة الماضية من تسجيل حلقة خاصة مع النجم أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين"، والمقرر عرضها قريبا على قناة on.

وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الشخصية والصعوبات التى واجههتا فى بداية مشوارها كما قدمت العديد من أغانيها.

كما حققت انغام ردود أفعال قوية بحلقتها التي بثت في ليلة رأس السنة ببرنامج ابلة فاهيتا ضمن احتفالات  ليلة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٢ والذي تحدثت فيها بشكل عفوي عن حياتها الشخصية والمهنية.

برنامج ابلة فاهيتا سجيل كرارة نجل وقع ابلة فاهيتا السن عمر عماله اخر لحن بي بي الفنية كان خضر إذاعة تتابع الن عمرو الخضري الفيديو

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وائل لطفي

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