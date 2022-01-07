الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستوطنون إسرائيليون مسلحون يهاجمون قرية فى الخليل

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية في الخليل

هاجم مستوطنون إسرئيليون مسلحون، مساء الجمعة، قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.


وقال فؤاد العمور، وهو أحد الناشطين في لجان الحماية بجنوب الخليل - في تصريح صحفي - إن مجموعة مسلحة من مستوطنة "سوسيا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في منطقة المسافر، هاجموا قرية سوسيا، وأطلقوا الرصاص باتجاه المنازل، وحاولوا الاعتداء على المواطنين العُزل وعلى النشطاء الفلسطينيين، وشتموهم بألفاظ نابية.


وأضاف أن أهالي القرية وعددًا من النشطاء في لجان الحماية تصدوا للمستوطنين، ومنعوهم من دخول القرية.


وتتعرض قرية سوسيا، التي يسكنها ما يزيد على 500 شخص، منذ سنوات طويلة لعملية تهجير قسري ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، حيث أقام الاحتلال عام 1983 مستوطنة "سوسيا" على جزء كبير من أراضي القرية، وفي عام 1986 تم تهجير سكان القرية قسرًا بعد ان أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا أعلنت بموجبه أراضي القرية "حديقة وطنية ومتنزه" ومنعت الفلسطينيين من دخولها.

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