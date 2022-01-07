إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مساء اليوم، وقع بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، على طريق مفارق الصالحية القديمة اتجاه سامي سعد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل، على طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.