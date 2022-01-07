الأسهم الأوروبية تسجل أول انخفاض أسبوعى فى 2022

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد إصابات فيروس كورونا، في حين كان المستثمرون غير متأكدين من مدى تأثير بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة على خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا (.STOXX) منخفضًا 0.4٪ وخسر 0.3٪ هذا الأسبوع. انخفض قطاع السفر والترفيه الأوروبي (.SXTP) بنسبة 1.6٪ وكان من بين الأسوأ أداء لليوم حيث تكافح البلدان مع ارتفاع بقيادة أوميكرون في حالات كورونا.

كما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، مما يشير على الأرجح إلى مزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.6٪ منذ يوم الأربعاء، حيث ضربت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل (SX8P). كان القطاع الأسوأ أداء هذا الأسبوع، حيث فقد حوالي 4.5٪.

كما أثرت الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الأسهم. لكن في حين قوضت بيانات جداول الرواتب الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة إلى حد ما ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي، قال محللون إن ارتفاع الأجور قد يغذي التضخم ويدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة.

قال كريس زاكاريلي، كبير مسئولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: «التضخم هو الشاغل الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسوف يمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة واحتمالية إعادة الميزانية العمومية من أجل إزالة التسهيلات النقدية». «من غير المرجح أن يفعل تقرير اليوم أي شيء لتغيير رأي الاحتياطي الفيدرالي».