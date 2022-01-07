الخليفة العام للطريقة التجانية يصل نيجيريا في رحلة دعوية تستمر أسبوع (صور)

وصل الخليفة العام للطريقة التجانية، الشيخ علي بلعرابي اليوم الجمعة، مدينة كانو النيجيرية، حيث كان في استقباله بمدينة كانو فور وصوله والوفد المرافق له، أمير ولاية كانو الأمير امينو ادوباير وحاكم ولاية كانو السيد عبد الله عمر قندوجي.

وقالت الخلافة العامة للطريقة التجانية في بيان لها، إن زيارة الخليفة العام لدولة نيجيريا، تستهدف نشر الفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تحاول التيارات المتشددة والظلامية نشرها في عدد كبير من الولايات النيجيرية.

الخليفة العام للطريقة التجانية

وأوضحت: سيتم تنظيم عدد من اللقاءات والملتقيات الصوفية التجانية، بهدف نشر الفكر الإسلامي الصحيح والتصدي للأفكار المنحرفة، وذلك من خلال مشاركة عدد كبير شيوخ الزوايا والطرق الصوفية المختلفة بدولة نيجيريا، وبمشاركة عدد من رموز الدولة النيجيرية.

الخليفة العام للطريقة التجانية

وقال محمد التجاني عضو الطريقة التجانية، إن الطريقة التجانية تنسب للقطب الصوفي ابو العباس أحمد التيجاني، هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه،هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

الخليفة العام للطريقة التجانية

وتابع "التجاني" في تصريحات له: الطريقة التيجانية الأحمدية، هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إلى أبو العباس أحمد التيجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التيجاني (1737-1815م)، المتوفي في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى ولد الشيخ سيدي احمد التجاني في عين ماضي بولاية الأغواط التي أجبر على مغادرتها بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا ، السنغال ونيجيريا.