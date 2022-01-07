الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبيل جلسة البرلمان.. خبير عراقى: الحراك السياسى فى أعلى مستوياته

عائد الهلالي الخبير
عائد الهلالي الخبير الاستراتيجي العراقي

تعتبر الساعات القليلة المقبلة، هي ساعات الحسم قبيل جلسة البرلمان العراقي المقررة الأحد المقبل، في ظل التحركات السياسية لجميع الأحزاب التي تسعى لتشكيل تحالفات.

في السياق ذاته، قال عائد الهلالي الخبير الاستراتيجي العراقي، إن الحراك السياسي الآن يبدو في أعلى مستوياته، حيث إن الكتل بدأت وبشكل جدي وناضج تبني عليه تفاهماتهم السياسية، متوقعا أنها لن تخرج عن السياقات السابقة. 

وأضاف الهلالي في تصريحاته لـ "الدستور"، أنه لاشك أن الجميع الآن أمام مسؤولية تاريخية ضخمة وأعتقد أن الساعات القادمة حاملة الكثير من الأحداث والتي سوف تسفر لا محال عن تشكيل الكتلة الأكبر ضمن ضوابط جديدة تختلف عن التفاهمات السابقة. 

وأشار إلى أنه بعد أن تم الاتفاق داخل البيتين السني والكردي على المسافات بخصوص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والتوازنات داخل هذه الكتل فيما يخص المناصب الحكومية، مازالت الأنظار تتجه صوب البيت الشيعي وتترقب ما سوف يصدر خلال الساعات القادمة. 

وكشف الهلالي في حديثه، عن وصول فريق من خارج العراق يعمل الآن على تقريب وجهات النظر بين الإخوة في الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

ولفت الهلالي إلى أن هناك تفاهمات مابين الكتلة الكردية والبيت الشيعي فالعلاقة بينهم تمتد إلى عشرات السنين ولا نعتقد أن الإخوة الكرد سوف يفرطون بهذه العلاقة والذهاب باتجاه طرف دون آخر.

فيما أعرب عن خشيته من الذهاب باتجاه الأغلبية في الوقت الحاضر من الضياع في عوالم صناعة النمط والنوع السياسي، كما ضاع العراق في عملية الانتقال من الدكتاتورية البغيضة إلى الديمقراطية غير المنضبطة.

العراق البرلمان الساعات المقبلة البرلمان العراقي

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