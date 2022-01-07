الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية مالى عقب لقائه تبون: الجزائر تلعب دورًا أساسيًا كحليف وشريك استراتيجى لنا

وزير خارجية مالي،
وزير خارجية مالي، عبدو اللاي ديوب

أكد وزير خارجية مالي، عبدو اللاي ديوب، أن الجزائر تلعب دورا أساسيًا كحليف وشريك استراتيجي بلاده.

وأوضح «ديوب» في تصريحات صحفية له اليوم، عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن هناك علاقة تضامن مشترك بين الجزائر وبلاده في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في باماكو.

وفيما يخص الرسالة التي سلمها للرئيس الجزائري، كشف أنها تندرج في إطار علاقات التضامن والصداقة والأخوة وحسن الجوار التي طالما سادت بين مالي والجزائر، وتتمحور حول الوضعية السائدة في مالي، لاسيما حول مدى التقدم والصعوبات المرتبطة بالمسار الانتقالي الذي شهد، مؤخرا، إجراء الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي والتي سمحت للماليين بالتعبير وتولي زمام مصيرهم.

وتابع: «الجزائر كونها بلدا جارا تكون أكثر من معنية بما يجري في مالي، لذا طلب منا الرئيس المالي جويتا المجىء ليتقاسم مع نظيره الجزائري رسائل وتوصيات تلك الجلسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في مالي وكذلك السلم والاستقرار».

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وائل لطفي

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