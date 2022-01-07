تزامنا مع عيد الميلاد المجيد.. أولى حفلات مسلم وعمر خيرت يحتفل بـ«المتمرد»

تامر عاشور في المنيا وشيبة داخل كافيه

يحتفل الكثير من الفنانين بعيد الميلاد المجيد، حيث تقام الحفلات الغنائية بمختلف الأماكن، ويحيي الكثير من الفنانين الحفلات الغنائية، على مستوى أنحاء الجمهورية، تزامنا مع احتفال الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.



ونرصد في التقرير التالي أبرز الحفلات التي تقام احتفالا بعيد الميلاد المجيد في أنحاء البلاد:



صابر الرباعي



أعلن المطرب صابر الرباعي العربي، عن إقامة الحفل على غنائي من الطرب العربي على مسرح بيت الفنون الموسيقية بدار الأوبرا السلطانية داخل سلطنة عمان.



حيث أنه من المقرر إقامة الحفل اليوم 7 يناير 2022، حيث يفتتح صابر، فعاليات الحفلات بسلطنة عمان.



عمر خيرت



وأعلن الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية، عن إقامة الموسيقار عمر خيرت، حفل موسيقي، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، ويأتي ذلك احتفالًا بتوقيع الكاتب الصحفي محمد الشماع، بكتابة الجديد "المتمرد"، والذي تدور محاورة حول ذكريات عمر خيرت.



ويجز



تقام حفلة ويجز مغني الرابر بـ"فاميلى بارك" بالتجمع الخامس، ويشارك الحفل مغني الراب «ليجي سي»، ولكن تم تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يقام يوم 31 ديسمبر نظرا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات حالة الطقس من وقت لآخر.



تامر عاشور بالمنيا وهيثم شاكر بشرم الشيخ.. وشيبة داخل كافيه



ومن الجديد بالذكر أن يقيم الفنان الكبير تامر عاشور حفلا كبيرا فى أحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا، وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.



كما يقدم هيثم شاكر حفلا غنائيا فى مدينة شرم الشيخ، وسط جموع كبير من محبيه في أحد الفنادق، وأيضا يقدم الفنان الشعبي أحمد شيبة، حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة، على أحد الكافيهات، بمشاركة زميلة الفنان العراقي هُمام.



حماده هلال



وفي ذات السياق، الفنان حمادة هلال كان سيقيم حفله بـ"بورتو سعيد"، ونشر حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تم تأجيل حفلة بورتو سعيد، وبإذن الله أبلغكم الميعاد الجديد".



المطرب مسلم



ولأول مره يقوم المطرب مُسلم، بتقديم أولى حفلاته الغنائية بأسيوط، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلومات عن الحفل معلقا على المنشور: «أهل أسيوط كل سنة وأنتوا طيبين، إن شاء الله هكون معاكوا يوم 7 يناير لأول مرة في أسيوط».