الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات وزوجته وصديقه فى الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مخدرات وزوجته وصديقه بالجيزة قبل ترويج 41 ألف قرص مخدر متنوعة على عملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت وردت معلومات لمباحث الجيزة بقيام عاطل بإعداد كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بمنطقة المنيرة الغربية، فور إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة إجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وضبط المتهم قبل ترويج الأقراص المخدرة.

وأسفرت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن استعانة المتهم بزوجته وصديقه في نشاطه الإجرامي، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة إمبابة والمنيرة الغربية والمقدم حسام العباسي، رئيس مباحث المنيرة الغربية، ونجحت في ضبط المتهمين الثلاثة داخل سيارة يحملون بها كمية المخدرات والتي تبين أنها تبلغ 41 ألف قرص مخدر.

كما تم ضبط سلاح ناري"بندقية" ومبلغ 24 ألف جنيه بحوزة المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاستعداد لترويج المواد المخدرة على عملائهم من تجار التجزئة والمتعاطين والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم بالاتجار في المخدرات والسيارة لترويج بضاعتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم بحبسهم.

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