الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 64 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 64 ألفًا و440 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد بيان للوزارة بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 3 ملايين و406 آلاف و166 شخصًا.
وأوضح البيان أن 5 آلاف و812 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 24 مليونًا و589 ألفًا و85 شخصًا، فيما تلقى 6 آلاف و890 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل جمالي العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح حتى اليوم 22 مليونًا و971 ألفًا و99 شخصًا.
 

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