الجالية المصرية بميلانو وضواحيها تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت رابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومدرسة نجيب محفوظ بميلانو مع الكنيسة المصرية بميلانو مارمرقس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال محمود عثمان رئيس رابطة الجالية ورئيس مجلس إدارة مدرسة نجيب محفوظ، إن هذا الاحتفال بمثابة عيد وطني يلتحم فيه عنصرا الأمة مسلمون ومسيحيون لإظهار مدى ترابط وقوة هذا الشعب في الداخل والخارج.

وأضاف رئيس رابطة الجالية أن الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما هي إلا مسئولية ملقاة على عاتقنا جميعًا من أجل التقدم بهذا الوطن إلى الأمام وأن أول شيء هو توحد أبنائه وخاصة مسلميه ومسيحية والتكتل على قلب رجل واحد ضد أي عقبات أو مشكلات.

وقال وليد فوزي المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها ومدير مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، إننا قد اعتدنا على المشاركة كل عام في هذا الاحتفال الكبير ومشاركة إخواننا الأقباط في عيدهم، وكم كانت سعادتي عندما شاهدت أبنائي طلبة مدرسة نجيب محفوظ من المسيحيين داخل الكنيسة وقدمت لهم التهنئة بنفسي.

وأضاف فوزي أننا من هنا في ميلانو إيطاليا نرسل بأرق وأجمل التهاني لقداسة البابا تواضروس وكل الإخوة الأقباط في مصر، ونشكر الأنبا كيرلس مطران الكنيسة المصرية بميلانو على حسن الاستقبال وروعة الاحتفال وكلمته العظيمة التي شكر فيه رابطة الجالية ومدرسة نجيب محفوظ بميلانو عن المشاركة الدائمة في الاحتفال والشعور بأننا في وطننا الحبيب مصر، وتمنى الجميع لمصر الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.