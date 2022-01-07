سريلانكا تسمح للمراهقين بتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وافقت وزارة الصحة في سريلانكا، اليوم الجمعة، على إعطاء جرعة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا والذين أكملوا ثلاثة أشهر عقب موعد تلقي الجرعة الأولى.

وقال منسق فريق إدارة أزمة "كورونا" بوزارة الصحة الدكتور أنور حمداني، في تصريحات خاصة لصحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية، إن حملة التطعيم ستبدأ أوائل شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أنه بدأ بالأمس إطلاق حملة التطعيم الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة. وطلب حمداني من الأهالي إرسال أطفالهم لتلقي التطعيم بالجرعة المناسبة دون تردد أو تأخير.