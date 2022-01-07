الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بعد تلقيه 3 جرعات من اللقاح.. مستشار النمسا يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

مستشار النمسا
مستشار النمسا

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من قرار الحكومة عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل لمواجهة موجة متصاعدة من الإصابات.

وقال نيهامر في تغريدة عبر تويتر: «لقد جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية اليوم... انتقلت إليّ العدوى من خلال أحد أعضاء فريق الأمن الخاص بي. لجأت على الفور إلى الحجر الصحي في المنزل، وفي الوقت الحالي سأدير عملي الرسمي عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف».

وتابع: «جميع الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم منذ الأمس تم إخطارهم.. أنا محصن بثلاث جرعات، وبالتالي فإنني محمي بقدر الإمكان من المرض الشديد».

وقالت المستشارية في بيان إن العدوى ظهرت على مساء الأربعاء الماضي على نيهامر، بسبب الاتصال بأحد أفراد فريقه الأمني ​​الذي ثبتت إصابته يوم الخميس، ونقلت عنه قوله: «لا داعي للقلق، أنا بخير».

وتلقى المستشار 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد، ويعمل من المنزل عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف، ولن يحضر أي أحداث عامة في الأيام القليلة المقبلة.

هذا، وكان مستشار النمسا كارل نيهامر، أكد في وقت سابق، على أن التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا سوف يدخل حيز التنفيذ في بداية فبراير المقبلـ مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الانتقادات والمظاهرات المناهضة للتطعيم الإجباري بسبب تصاعد الأزمة الوبائية في البلاد.

وأكد نيهمر ، في تصريحات إعلامية، قبل عقد اجتماع وزاري لبحث تشديد قيود كورونا المستجد فى بلاده، أن ارتفاع الاصابات المستمر بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا فرض سرعة تطبيق التطعيم الإجباري.

وذكر نيهمر أن التطعيم سيكون إجباريًا لأنه الوسيلة الوحيدة لتفادي الضغط على المستشفيات ولمنع تفاقم الأعباء على الأطقم الطبية.

فيروس كورونا المستشار النمساوي النمسا الحجر الصحي كورونا

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