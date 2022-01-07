الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعرض 21 ألف جرعة لقاح كورونا للإهدار إثر إعصار راى بالفلبين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعرضت نحو 21 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا للإهدار في المناطق المتضررة من إعصار "راي" في الفلبين.


وقالت وكيل وزارة الصحة الفلبينية ورئيس المركز الوطني لعمليات التلقيح، ميرنا كابوتاجي، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن إهدار اللقاحات في مدن إيلوايو وفيساياس الوسطى، وبيسايا الشرقية، وكاراجا.
غير أن بعض المناطق لم تقدم أي تقرير بعد بشأن هذا الصدد لأن خطوط الاتصال والكهرباء لا تزال معطلة في أعقاب التدمير الذي ألحقه الإعصار، وأنه جارٍ استكمال التقرير على أن يكون كاملًا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن جميع الـ 23 حكومة محلية قد استأنفت عملية التطعيم ضد المرض.


كما أعلن المركز الوطني لعمليات التلقيح عن أن البلاد قد منحت التطعيم بالكامل لنحو 51.7 مليون فرد، بينما حصل 57.4 مليون شخص على الجرعة الأولى و2.8 مليون آخرين حصلوا على جرعات معززة.

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