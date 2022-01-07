الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى: ضبط 2 لارتكابهما جرائم ومشاركتهما فى أحداث الطيونة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على اثنين من المواطنين لارتكابهما عددًا من الجرائم ومشاركتهما بالأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي.
وأكد الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش داهمت منزلي مواطنين في منطقة ‏الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، وألقت القبض عليهما لإقدام أحدهما على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة.
وأضاف الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن المتهمين شاركا في إطلاق النار في أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الخلافات، وإطلاق ‏نار باتجاه أشخاص واصابتهم اضافة إلى تعاطيهما المخدرات.
وأوضح الجيش أن المتهم الثاني أقدم أيضًا على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرقات عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية.
وأشار إلى ضبط كمية من الذخيرة والعتاد عسكري والمخدرات في منزل أحد المتهمين، موضحًا أن المضبوطات تم تسليمها، وخضع المتهمان للتحقيقات بإشراف القضاء المختص.‏

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