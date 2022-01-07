بعد تخطيها 3 ملايين.. تامر عاشور ينضم لتريندات يوتيوب بـ«تيجى نتراهن»

تخطى المطرب تامر عاشور حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان “تيجي نتراهن” والتي احتلت المركز التاسع بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها.

وتعاون تامر عاشور خلال أغنية تيجي نتراهن مع كل من الشاعر الغنائي عليم، والملحن عمرو الشاذلى، والموزع الموسيقي عمرو الخضرى وعازف الجيتار مصطفى نصر.

وتقول كلمات أغنية تيجي نتراهن:

تيجي نسيب الوقت يقولك

ع اللي معاكي انا ناوي عليه

واخطف قلبك وابعد بيه

نقفل سوا علي نفسنا باب

تيجي نراهن ع اللي فاضلك

من عمرك وانا جنبك فيه

كل اللي انتي بتتمنيه

ايا كان لازم يتجاب

انا بشوفك قمر كان ف السما وجالي

في ايدك ايدي وتعالي

معايا متساليش علي فين

انا ف بالي نلف الدنيا من بكرة

في كل مكان نسيب ذكري

تعيش لو غبنا عنه سنين

فاكر اول مره قابلتك

شوفت ف عينك عمري الجاي

شوفتي صدقت معاكي ازاي

في الوعد اللي وعدتك بيه

عدي الوقت معاكي بسرعة

هونتي عليا الايام

واهي جت ليلة انا فيها هنام

واصحي في حضنك وافضل فيه.