الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عقوبات صارمة من «الأوقاف» لـ 5 مخالفين لقراراتها فى جمعة اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، وقف الشيخ خ. أبوشنب إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية.

كما حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ محضرًا ضد م. القصاص مركز شرطة فوه كفر الشيخ برقم 55 لسنة 2022م اليوم الجمعة؛ لنشره أخبارًا غير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة، ما يسبب تشتيتًا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة، وتؤكد الوزارة أن هذه التصرفات غير سوية وتتنافى مع كل القيم والأخلاق النبيلة.

وتحذر مديرية أوقاف كفر الشيخ بأن القصاص ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، وتؤكد عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية.

كما قرر رئيس القطاع الديني خصم شهر من بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة وإحالتهم  للتحقيق؛ لتجاوزهم وقت خطبة الجمعة وهم: 
1- الشيخ  ع.  عسر إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية.
2- الشيخ إ. إسماعيل إمام وخطيب مسجد الرحمة بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقية.
3- الشيخ  م. عبدالعظيم إمام وخطيب مسجد السبعة بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بني سويف.

فيما حذر القطاع الديني بالوزارة أن عقوبة المخالفة قد تنتهي بإنهاء خدمة المخالفين.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمصلى السيدات أوقاف كفر الشيخ لإدارة أوقاف مديرية أوقاف الغربية صفحات التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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