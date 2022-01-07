الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 67 رحلة بداية الأسبوع المقبل

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم 67 رحلة جوية من مختلف الدول الأوربية بداية الأسبوع المقبل.

وحصلت «الدستور» على جدول تشغيل الرحلات القادمة إلى مرسى فتصل يوم السبت 24 رحلة جوية والأحد 14 رحلة والاثنين 4 رحلات، كما ستصل يوم الثلاثاء 9 رحلات، و3 رحلات يوم الأربعاء و9 رحلات يوم الخميس، و4 رحلات يوم الجمعة.

ويشير طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إلى أن مرسى علم ستشهد وصول عدد من الدول الأوروبية منها رحلات من بلجيكا وهولندا، وإيطاليا، بالإضافة لرحلات من المانيا والتشيك، وبولندا، وأوكرانيا، وسويسرا بالإضافة لوصول رحلات عبر مصر للطيران، موضحا أن أعداد السائحين القادمين على الطائرات قليلة بمعدل من 120 لـ150 سائح بكل طائرة.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مرسى علم شهدت إقبالا سياحيا كبيرا خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك رغبة من السائحين لزيارة المقاصد السياحية المصرية ولكن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» أثر على الحركة السياحية العالمية، موضحا أن هناك ضغطا من جانب منظمة السياحة العالمية على منظمة الصحة لعدم التهويل نحو المتحور الجديد والتخويف منة لعدم العودة لسياسة الإغلاق من جديد.

مطار مرسى علم رحلة جوية البحر الاحمر المقاصد السياحية المصرية المتحف المصري الكبير

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