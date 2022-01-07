وزيرة الثقافة ومحمد الباز فى عزاء أحمد الحجار (صور)

بدأ عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، منذ قليل، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات الهامة.

وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والفنان طارق لطفي، والمنتج محمد العدل.

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.

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