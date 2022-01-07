الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ومحمد الباز فى عزاء أحمد الحجار (صور)

عزاء أحمد الحجار
عزاء أحمد الحجار

بدأ عزاء المطرب الراحل أحمد الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، منذ قليل، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات الهامة.

وتلقى الفنان علي الحجار عزاء شقيقه أحمد الحجار من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والفنان طارق لطفي، والمنتج محمد العدل.

وشيع جثمان الراحل أحمد الحجار بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الأباجية، بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذين حرصوا على التواجد بجانب علي الحجار في هذه اللحظات.

IMG-20220107-WA0012
IMG-20220107-WA0012
IMG-20220107-WA0014
IMG-20220107-WA0014
IMG-20220107-WA0016
IMG-20220107-WA0016
IMG-20220107-WA0015
IMG-20220107-WA0015
IMG-20220107-WA0013
IMG-20220107-WA0013

270395013_883408899003738_3314424992559845610_n
270395013_883408899003738_3314424992559845610_n
268791838_253908546816084_1858750241035767376_n
268791838_253908546816084_1858750241035767376_n
269796258_1266267063867635_6226972914406482939_n (1)
269796258_1266267063867635_6226972914406482939_n (1)
269796258_1266267063867635_6226972914406482939_n
269796258_1266267063867635_6226972914406482939_n
269869899_1000969160484392_6769005802845485989_n
269869899_1000969160484392_6769005802845485989_n
269875017_603377620725683_3224665638115830438_n
269875017_603377620725683_3224665638115830438_n
270179585_331486268980487_2271244301566824321_n
270179585_331486268980487_2271244301566824321_n
270240869_1144588859680442_1311551114881372555_n
270240869_1144588859680442_1311551114881372555_n
مسجد السيدة نفيسة الصور وزيرة الثقافة السيدة نفيسة علي الحجار مهندس الفنان طارق لطفي المطرب علي الحجار أحمد الحجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

عقوبات صارمة من «الأوقاف» لـ 5 مخالفين لقراراتها فى جمعة اليوم

أسماء المصابين بكورونا فى منتخب مصر قبل السفر للكاميرون

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

«منه لله اللي صورنى».. قصة «معلمة المنصورة» من الرقص إلى الطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون