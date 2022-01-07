ضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة وكمية من الأدوية بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة والأدوية، بحوزة راكبين قادمين من ميلانو وبيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران، إحدى الشركات القادمة من ميلانو استوقف تامر عادل، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي، مأمور الجمرك ومحمد صابر، رئيس القسم واللذيان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية.

قام عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 94 قرص ترامادول وقطعة حشيش مخبأة داخل فردة حذاء بحقيبة الراكب وقطع حشيش أخرى صغيرة داخل علبة بلاستيك صغيرة في جيب في أحد ملابس الراكب بالحقيبة بإجمالي 61 جراما.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أحمد عطالله عبد التواب، مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بواسطة أحمد مدحت ومحمد صابر، تلاحظ لهما ما يشتبه أن يكون أدوية داخل حقائب الراكب.

وقام وليد صبري، مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف محمود محمد القرش، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 26 عبوة وشريطا من الأدوية غالية الثمن.

وأمر محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.