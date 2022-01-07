الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة وكمية من الأدوية بمطار القاهرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة والأدوية، بحوزة راكبين قادمين من ميلانو وبيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضرى ضبط جمركى.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران، إحدى الشركات القادمة من ميلانو استوقف تامر عادل، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي، مأمور الجمرك ومحمد صابر، رئيس القسم واللذيان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية.

قام عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عبد الرشيد زيدان، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 94 قرص ترامادول وقطعة حشيش مخبأة داخل فردة حذاء بحقيبة الراكب وقطع حشيش أخرى صغيرة داخل علبة بلاستيك صغيرة في جيب في أحد ملابس الراكب بالحقيبة بإجمالي 61 جراما.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أحمد عطالله عبد التواب، مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بواسطة أحمد مدحت ومحمد صابر، تلاحظ لهما ما يشتبه أن يكون أدوية داخل حقائب الراكب.

وقام وليد صبري، مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف محمود محمد القرش، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 26 عبوة وشريطا من الأدوية غالية الثمن.

وأمر محمود عبد النبي عباس، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

عقوبات صارمة من «الأوقاف» لـ 5 مخالفين لقراراتها فى جمعة اليوم

أسماء المصابين بكورونا فى منتخب مصر قبل السفر للكاميرون

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

برودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح طقس 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون