الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة مع توك توك

أصيب 3 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بدون لوحات معدنية، بطريق "الإسماعيلية - السويس"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة رقم، "ط ص ب 7681"، مع توك توك بدون لوحات معدنية، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث أشخاص وهم عزيزة محمد عوض الله، 58 عامًا من المنايف، مصابة بكدمة بالصدر والجبهة واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقتها عايدة محمد عوض الله، 43 عامًا من المنايف مصابة بكدمة بالرأس، ومحمد إبراهيم محمد، 33 عامًا من أبو صوير، مصاب باشتباه كسر بالعضد الأيسر وجرح بأصبع السبابة اليسرى 2 سم، وتحرر محضر بالواقعة.

كما أصيبت، رضوى محمد حسن، 25 عامًا من المحطة الجديدة، بعد سقوطها من الدور الثالث، باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر في العمود الفقرى، وتم نقلها إلى مجمع الإسماعيلية العام لتلقي العلاج.

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