«رفضت إعطائي أموال».. اعترافات المتهم بقتل سيدة دنماركية فى الشيخ زايد

أدلى المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها داخل كومبوند في منطقة الشيخ زايد، بتفاصيل علاقته بالمجني عليها، وقال إنه تعرف على الضحية ونشأت بينهما علاقة غير شرعية منذ 3 شهور أثناء عمله في فيلا تقع بالقرب من شقة المجني عليها.

جاء في اعترافات المتهم أنه سبق أن تسلل إلى شقة المجني عليها وممارسة الرذيلة معها بعد الانتهاء من عمله أكثر من مرة، وقال: عندما طلبت منها مبلغا ماليا بسبب ظروفي المادية الصعبة رفضت، فقرر التخلص منها وسرقة محتويات شقتها.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة أجنبية- 32 سنة- مقتولة داخل شقتها في كمبوند سكني في منطقة الشيخ زايد، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال الأمن الخاص بالمكان وتفريغ الكاميرات أعلى مداخل ومخارج العقار، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لكشف أسباب وفاتها بقرار من النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت على علاقة غير شرعية مع أحد العمال داخل المكان وأنه تخلص منها أثناء العلاقة الحميمة التي جمعت بينهما يوم الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها داخل غرفة نومها مصابة بـ6 طعنات في البطن والصدر.