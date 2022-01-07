الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إيمان مظهر.. أنامل تُبدع بألوان الزيت (صور)

إيمان مظهر
إيمان مظهر

3 سنوات كان عمر إيمان مظهر، ابنة مدينة حلوان بالقاهرة، حينما ذهبت أناملها تتحسس الورقات؛ ممسكة بالقلم، لتخط من خلالها أشكالًا تُعطي إشارة لأسرتها بأن موهبة فنية تنبُت في أسرتهم، وأن إبداعًا جديدًا في عالم الرسم، سوف يُضاف إلى مُبدعي مصر، مستقبلًا.. من هُنا بدأت إيمان رحلتها، وبدأت الحكاية.

رسوم إيمان مظهر


في الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، تخوض الآن الطالبة إيمان علي مظهر، تعليمها الجامعي، بعد أن كانت هذه الكلية حُلمًا تمنته سابقًا، وها هو الآن يتحقق، لتعزف فيها أجمل الألحان التي يخطها قلمها على اللوحات الفنية، لتتعلم أكثر حول هذا الفن الذي أحبته، ففي المراحل التعليمية المختلفة للطالبة، كانت تبحث عن تنمية موهبتها أكثر فأكثر، حتى صارت في المرحلة الثانوية لتلتحق بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ولاقت اهتمامًا كبيرًا بموهبتها من قِبل القائمين على المدرسة، فراحت لتُبدع على أسوار المدرسة مع زميلاتها، مُحولة الجماد إلى لوحات فنية ما زالت شاهدة على الفتيات اللاتي كُن هُنا ذات يوم.. من بينهن إيمان.

رسوم إيمان مظهر


«أعشق ألوان الزيت كثيرًا، إلى جانب ألوان الأكوريل، وأتلقى دعمًا كبيرًا من أهلي وأصدقائي».. تقول إيمان لـ«الدستور»، مؤكدة أنها تتأهب الآن للمشاركة في أحد المعارض الفنية، مضيفة: «الفن هو كل شئ بالنسبة ليّ، ومرتبط بكل الأشياء التي أفعلها، فهو يُشعرني بالسعادة، وأشعر بأنني أقوم بشئ له قيمة حينما أرسم». 

رسوم إيمان مظهر


منذ ثلاث سنوات؛ تتحرك خُطاها في رحلتها من منزلها في مدينة حلوان، نحو جامعتها، باحثة عن تعلم شئ جديد يُضيف إلى موهبتها ما يجعلها تنطلق بخُطىً أسرع نحو ما تتمناه في وحهتها القادمة.. «أحلامي أن أُتقن ألوان الزيت، وأن أشارك في معارض وأتعلم أكثر عن الأنيميشن، وتصميم الشخصيات الكرتونية». 

تصميم إيمان مظهر

 

رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسوم إيمان مظهر
رسم موهبة جامعة حلوان حلوان القاهرة الدستور كلية التربية المرحلة الثانوية الشخصيات الكرتونية المراحل التعليمية المختلفة مدينة حلوان

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