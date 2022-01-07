قطر تسجل 2497 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وكالة الانباء القطرية، اليوم، الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة العامة القطرية 2497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 695 إصابة ضمن المسافرين.

وأشارت الوكالة القطرية، حسب إحصاءات الوزارة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15715 إصابة حتى الآن.

كما أعلنت الوزارة شفاء 358 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 247142، بينما لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 618 حالة.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس تسجيل 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا.