الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني يستعرض مع «ميقاتي» الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني

ميشال عون
ميشال عون

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الدعوة إلى الحوار الوطني بحثًا عن التوافق والتي أطلقها عون في كلمته للشعب اللبناني في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك ضمن المشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني بهدف البحث في عدد من المواضيع الأساسية التي أشار إليها عون في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وما يمكن أن يطرح من مواضيع أُخرى تندرج في إطار التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال ميقاتي، عقب اللقاء، إنه عبر عن رأيه لرئيس الجمهورية دون الافصاح عنه، مؤكدًا أن هناك استكمالاً للحديث.
وكان رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أبلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن المشاركة في الحوار، داعيًا لأن يكون أي حوار بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف شهر مايو المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

أسماء المصابين بكورونا فى منتخب مصر قبل السفر للكاميرون

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

برودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح طقس 72 ساعة

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

محمد صلاح ينافس ميسى وليفاندوفسكى على الأفضل فى العالم

«منه لله اللي صورنى».. قصة «معلمة المنصورة» من الرقص إلى الطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون