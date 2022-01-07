الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة عجوز بمنشأة ناصر

جثة
جثة

تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة بمكان مهجور بمنشأة ناصر.

يقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المؤدية للمنطقة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة مسنة ملقاة بمنطقة مهجورة في منشأة ناصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة بأحد المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة فى حالة تعفن رممى لمرور عدة أيام على الوفاة، وتجرى أجهزة الأمن تحريات لكشف هوية المتوفاة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه بالإضافة لفحص بلاغات التغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وائل لطفي

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