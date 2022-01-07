الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «دليفري صيدلية» للسير عكس الاتجاه في القاهرة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط دليفري للسير عكس الاتجاه بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد قائدى الدراجات النارية التابعة لخدمة توصيل الطلبات بإحدى الصيدليات بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة النزهة . 

بالفحص أمكن تحديد قائد الدراجة النارية (عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) .. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله الدراجة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة . 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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