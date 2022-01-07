الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خوفا على الميراث.. «زوجة أب» تتهم بناته بالتسبب في وفاته بطنطا (مستند)

جثة
جثة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة غريبة حينما تقدمت زوجة أب ببلاغ إلى أجهزة الشرطة بمديرية أمن الغربية تتهم فيه بناته بالسبب في وفاته بعد أن نهروه بالكلمات اللاذعة وتعدوا عليه بالسب والقذف، بسبب زواجه بعد وفاة أمهم خوفا على الميراث، ما أدى إلى وفاته بالسكتة القلبية وسقوطه مغشيا عليه.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مستشفى طنطا الجامعى بوصول "ا. ع." 60 سنة جثة هامدة إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية ووفاته بسبب ذلك، وقيام زوجته ربة منزل بالتقدم ببلاغ ضد بناته تتهمهم بالسبب في وفاته وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات، إلى أن بنات المجنى عليه من بينهم طبيبة حسب ما جاء بأقول الزوجة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة أنهم تعدتوا عليه بالسب والقذف ونهره بسبب قيامه بالزواج بعد وفاة والدتهم، وأن هناك سابقة مشاكل بينهم ومحاضر وصدر له قرار تمكين من المحامي العام باستلام الشقه.

تم تحرير محضر قسم ثان طنطا وإخطار النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة واستدعاء بنات المتوفي لسؤالهم عن الواقعة، ومواجهتهن بأقوال زوجة أبيهم في البلاغ المقدم ضدهن.

محضر الزوجة
المتوفي أحمد عبد الرحمن ضبش
محضر الزوجة
قرار النيابة العامة

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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