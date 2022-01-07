الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أهدر 3 ملايين جنيه.. ضبط موظف في وحدة محلية بالدقهلية

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (شخصين) وتمكينهما من البناء بدون ترخيص بإصدار رخصة (تعلية ببناء طوابق على مساحات مختلفة).

وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيالهما لمخالفتهما أحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (ثلاثة ملايين جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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