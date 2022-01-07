ضبط صاحب كوافير تسبب فى صلع طالبة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد محال تصفيف الشعر بمدينة المنصورة بالدقهلية للتسبب فى تلف شعر نجلتها وإصابتها بالصلع وتطالب بالقبض على عاملة بالمحل .

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ) بأنه أثناء توجهها ونجلتها (طالبة) إلى أحد محال تصفيف الشعر بدائرة القسم لعمل تصفيف لشعر الأخيرة ، قام المسئولين بالمحل المشار إليه بوضع بعض المواد الخاصة مما أدى إلى تساقط وتلف شعر نجلتها، واتهمت كلٍ من (صاحب المحل، عاملة بالمحل ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان مالى، وجارى ضبط الثانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .