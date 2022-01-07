إصابة عاملين بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج

أصيب عاملان بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم ضبط 2 بندقية آلية وطرفـي المشاجرة.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من المقدم المزمل نافع رئيس مباحث دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة مركز دار السلام.

وتبين أنها بين كل من طرف أول عاصم. ر. أ 37 عامًا عامل مصابًا بـ"طلق ناري بالساق اليسرى فتحتي دخول وخروج" وتم نقله لمستشفى سوهاج العام وطرف ثان: البدري. س. س، سن 28 عاملًا مصابًا طلق ناري بالساق اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بالمنطقة الجبلية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.