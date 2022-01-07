الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة زوجته بسبب تسريب الغاز فى المنوفية

تسريب الغاز
تسريب الغاز

لقي شاب مصرعه وإصابة زوجته إثر تسرب الغاز، وذلك بعد مرور 3 أشهر على زواجه بالمنوفية، فيما تم نقل زوجته لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بمصرع "حسام.خ" مقيم بمدينة شبين الكوم التابعة لذات المحافظة إثر اختناقه بسبب تسريب غاز من البوتاجاز، فيما تم نقل زوجته لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال لمحل الواقعة، تبين حدوث تسريب للغاز، وبسؤال الأهل أكدوا أنهم كانوا متجهين لمنزل العروسين، للاطمئنان عليهما وتلاحظ عدم استجابتهم للطرق وتم كسر باب الشقة والعثور على العروسين فاقدين للوعى وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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