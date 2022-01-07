الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 قضية تموينية وتنفيذ 528 حكمًا قضائيًا بأسوان

قضية تموينية
قضية تموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، فى ضبط عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.

وشن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، خلال حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلانى مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 528 حكمًا قضائيًا بواقع 137 حكم حبس جزئي، 27  حكم حبس مستأنف، 231 أحكام غرامات 132 أحكام المخالفات.

في مجال ضبط القضايا التموينية: تم ضبط 24 قضية تموينية أبرزها: قضية تجميع بطاقات تموينية، قضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمي، 4 قضايا تجميع الدقيق البلدى المدعم، 8  قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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