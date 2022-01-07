سقوط تشكيل عصابى بحوزته 41 ألف قرص مخدر بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تاجر مخدرات وزوجته وصديقه بالجيزة قبل ترويج 41 ألف قرص مخدر متنوعة على عملائه.

البداية بمعلومة وصلت لمباحث الجيزة تفيد قيام عاطل بإعداد كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بمنطقة المنيرة الغربية، وبإجراء التحريات تأكد من صحة المعلومات وتم ضبط المتهم قبل ترويج الأقراص المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم استعان بزوجته وصديقه في نشاطه الإجرامي، وتم ضبطهم داخل سيارة وبحوزتهم كمية المخدرات، والتي تبين أنها تبلغ 41 ألف قرص مخدر وسلاح ناري "بندقية" ومبلغ 24 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاستعداد لترويج المواد المخدرة على عملائهم من تجار التجزئة والمتعاطين والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم بالاتجار في المخدرات والسيارة لترويج بضاعتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.