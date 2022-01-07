الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«استثمر في مصر».. التعليم العالي تكشف كيفت تغلبت مصر على التحديات (فيديو)

التعليم العالى
التعليم العالى

نشرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيديو بعنوان "استثمر في مصر" رؤية أفضل لمستقبل مشرق، تطرق إلى التحديات التي واجهت الدولة المصرية بشأن التعليم العالى وكيف تغلبت الدولة المصرية على هذه التحديات لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مصر.
ومنذ فجر التاريخ، كانت مصر ولا زالت منبع كل رؤية ثورية، ومهد كل عهد جديد يستحدث التغيير، إلى درجة أن مواكبته أصبحت بلا جدوى، أصبح علينا تولى القيادة من جديد، وخلق التغيير، إنه تحدى يستدعي قياسات غير مألوفة، لاستثمارات في رؤى جديدة وفرص أكبر لأجيال قادمة تحتاج إلى تعليم قادر على تشجيعهم وتأهيلهم وتمكينهم حتى يتأهلوا ويصبحوا ما تحتاج إليه الإنسانية، هذا كان النداء لخطى وتوجيهات جديدة، وفقا للفيديو.



برامج أكاديمية ومهنية جديدة متعددة التخصصات، بداية عهد جديد للتعليم العالى والبحث العلمى بتمويلات ضخمة من الجهات الحكومية والخاصة، نحن الآن نقدم أشكالا مختلفة من التعليم العالى لتلبية احتياجات السوق العمالية، برامج أكاديمية ومهنية جديدة متعددة التخصصات، ولكن مع وجود أكثر من 40% من السكان المتزايدين في سن 18 وبينما يُعد نظام التعليم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحول مصر لثالث أهم وجهة للحصول على شهادات دولية من العالم العربي".

وجاء في الفيديو "علينا أن نقطع المزيد من الأشواط، هذا تحدى، فرصة لتعاون عالمى، للاستثمار في مستقبل الحضارة، استثمر في مصر رؤية أفضل لمستقبل مشرق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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