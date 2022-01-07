جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته في حلوان

كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة العثور على جثة شاب عشرينى متعفنة داخل شقة بحلوان، أن المتوفي كان يتعاطي المخدرات وتوفي بجرعة مخدرات زائدة وسلمت المباحث التحريات للنيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان قسم شرطة حلوان تلقى إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل أحد الشقق بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عشرينى .

وبفحص الجثمان تبين ارتدائه ملابسه بالكامل وعدم وجود إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى متعاطى للمواد المخدرة ولقى مصرعه بجرعة مخدرات زائدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.