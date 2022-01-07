الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

وجهة نظر فى قضية بسنت

وكأن دار الافتاء تعي قسوة المجتمع على نفسه وتحديدا على نسائه اللاتي لم يستوصي بهن أحد خيراً كما أمر نبي الاسلام و لم يرفق أحد بالقوارير !

لذلك أعلنت دار الافتاء منذ قرابة العام ان المنتحر ليس بكافر ؛ فالفتاة ذات السبعة عشر عاما أقدمت على الانتحار   الرحيم و الموت الرحيم بغية الخلاص من عذابات العرف و المجتمع لا لانها كافرة ..  أدركت أنها ستموت كل يوم الف مرة بسبب نظرات الشك و الاتهام من جميع من حولها بدءً من أقرب الناس اليها مروراً بأقاربها و ذويهم و الجيران و معارف الاهل في العمل انتهاء بسكان المدينة بل و المدن المجاورة و الناس جميعا !

الظنون آثام يهواها الناس بأهواء  يميل الناس للشك لا وصولا للحقيقة بل عشقاً له و تيهاً فيه !

يتيه الناس بالظنون .. و يظنون انهم يعرفون كل شيء و انهم الاذكى و الامهر و الاكثر فراسةً و إدراكاً و علماً ببواطن الامور .. فيقتلون بيقينهم هذا نساء البلاد

فالشك المجاني داء بل و جريمة لابراء منها و لا علاج لها .. هي سم بلا ترياق يستنزف طاقة المشكوك في امره حتى يفقد عقله و صوابه فيقدم على الانتحار كما فعلت الفتاة ذات ال ١٧ ربيعاً لتنهي عذاباتها التي لم تعد تطيقها او تتحملها فكان الموت رحيماً بها .. بل و أكثر رحمة لها و بها  من الحياة في ظل هذا المجتمع و أعرافه !

فنظرات الشك الجارحة لها مفعول الرصاص القاتل 
الظنون تقتل فريستها في الثانية الف مرة 
و تستحيل كل دفاعات المشكوك في أمرها من اقناع من ساورتهم الشكوك في براءتها

نظراتهم و تساؤلاتهم في ذاتها إدانة و كأنهم يصدرون عليها حكماً عليها بالاعدام واجب النفاذ ولا يستأنف !

و لذلك قامت الفتاة بالتنفيذ قبل ان يأتي الجلاد لينفذ فيها حكمه العرفي الظالم 
بعد ان نصب نفسه حكماً و قاضياً و جلاداً !

لقد نفذت في نفسها حكم المجرمين و المجتمع عليها بنفسها تاركةً كل هذا البغض و كل هذا الجور

لقد تركت لهم هذا المجتمع البغيض بنظراته و شكوكه ليعيش بعد موتها في خري و عار ليوم الدين

نعم فالمجتمع اليوم و أفراده هم القضاة و الجلادين .. يمارسون جرائمهم في حق النساء بلا رحمة و لا هوادة

بعد أن نصبوا أنفسهم حكاماً و قضاة و صار العرف السائد و الأقاويل و القيل و القال أقوى الف مرة من أحكام القضاء و المحاكم و التحقيقات

كانت تعي الفتاة ذات السبعة عشر عاما كل ذلك و  ان العدالة لن تتحقق بشأنها و لن تفيدها وسط بشر و أناس هواهم عرفي !

العرف لديهم اهم ألف مرة من القانون و التحقيقات

و الوقت الذي تستغرقه التحقيقات لانصافها ستموت هي فيه الف مرة و ستسمع خلاله ابشع الاتهامات و التوصيفات من هنا و من هناك 
من هذا و من ذاك .. من أقرب الأقربين و من أناس لا تعرفهم و لا يعرفونها !

ستسمع تلميحات و دعوات تقتلها في الثانية الف مرة 
فإن تنهد أحدهم ستموت هي كمداً و حسرةً و عاراً و ستطاردها اللعنات و ان حاولت اقناع الاخرين ببراءتها سيكون الفشل الذريع هو مصيرها و ان أقسمت لهم بمئة يمين لن يصدقها أحد و إن حملت كل الكتب المقدسة و أقسمت عليها لن يصدقها أحد وان دعا أحدهم  الله بالستر للولايا ستكون هي المعنية و ان لعن ذاك الزمان و بنات هذا الزمان و بنات الدهر و التكنولوجيا التي علمت البنات الفجر ستكون هي المعنية و هي المذنبة حتى و ان كانت هي الضحية !

لقد استوعبت الفتاة المنتحرة كل هذا و تشبعت به طوال ١٧ عاما أدركت خلالها ان الاناث في بلادنا لا رأفة و لا رحمة بهن .. و لا يصدقهن احد عندما يتعلق الامر بشيء له علاقة بالشرف و الجسد و أعضاء الفتيات !

شرف المجتمع كله يضعه المجتمع على الانثى و جسدها

و ابتزاز المجتمع يصب دوماً ما لديه على الانثى و على جسدها !
تعاقب الاناث في بلادي لان لهن أجساد يرغبها الذكور ! و ان رفضت الفتاة تصبح مذنبة ! و يكون عقابها الابتزاز و التشهير 
و ان قبلت تصبح  ايضاً مذنبة و يكون عقابها الابتزاز و التشهير !
فالفاعلة و الممتنعة عن الفعل لديهم سواء !
الانثى دوماً مذنبة و عاصية يلحق بها العار في كل الاحوال لمجرد انها أنثى !

الانثى تعاقب على انها خلقت ! و جعل الله لها جسداً يرغب فيه الذكور !

ان تحجبت او احتجبت او تبرجت سيان بالنسبة لهم

ان تغطت او تعرت سيان أيضاً بالنسبة لهم

هي الخاطية و هي المخطئة و هي العاصية دوماً و في كل الاحوال

و مهما فعلت تظل مذنبة وعليها اثم الاناث و اثم الجسد و انها مرغوبة من الغير !

و كأن حياتها ذنب و اثم كبير ! و عليها ان تدفع حياتها ثمناً لاثم جسدها و انها خلقت كسائر المخلوقات و ان الله قد خلقها في احسن تقويم !

لقد انتحرت اليوم (بسنت خالد ) و انتحرت من قبلها ( نفيسة ) في فيلم ( بداية و نهاية ) 
و تساوت الاثنتين في المصير !

فكلاهما مذنب ! اما المجتمع فهو البريء الطاهر ! و هو فقط من يصدر أحكامه و يطبقها !

و بالعودة لرواية نجيب محفوظ التي جسدتها السينما في فيلم يعد من كلاسيكيات السينما المصرية 
نرى ان ( عمر الشريف ) ( حسانين ) شقيق ( نفيسة ) في فيلم ( بداية و نهاية ) قد انتحر هو ايضا بعد ان أقدمت شقيقته على الانتحار و التضحية بنفسها من اجل سمعته و مستقبله هو ! 
فقد أراد ( نجيب محفوظ ) تحقيق العدل و العدالة بين الذكر و الانثى و أن يساوى بينهما في المصير و ان يحقق القصاص و العدل ..  فكما لحق العار بنفسية فقد لحق العار ايضاً بأخيها و مصير كلاهما كان الموت

فما هو يا ترى مصير طلاب الازهر اليوم الذين فبركوا صوراً للفتاة البريئة ؟ هل سيكون مصيرهم الموت ؟ هل سيتحقق القصاص فيهم لان في القصاص حياة ؟

لقد قتل هؤلاء الشباب بتزويرهم و تهديدهم و تشهيرهم و ابتزازهم و ترهيبهم و ارهابهم المعنوي و النفسي و العصبي الفتاة البريئة ذات ال ١٧ ربيعاً

نعم قتلوها و اغتالوها معنوياً و نفسياً و عصبياً فانتحرت لتتخلص من كل هذا العار و كل هذه الضغوط التي لم تتحملها

نعم لقد قتلها الجميع

انه ليس انتحار يا سادة .. بل جريمة قتل جماعية نكراء و اغتيال معنوي

ارتكبها الطلاب المبتزون و شاركهم في جرمهم هذا العرف و المجتمع بأسره .. فهل سيتفرق دم (بسنت خالد ) بين كل هؤلاء و يضيع ؟

هل بعد قتلها (دفعها للانتحار) لم يقتل و يميت كل هؤلاء الناس جميعا كما يقول كتاب الله فيمن يقتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض  ؟؟!

كيف سيتحقق العدل و القصاص في تلك الجريمة ؟

و كيف تحقق العدل و القصاص في الجيران الذين ألقوا بسيدة من الدور السادس بسبب داء الحشرية و القانون العرفي و دعاوى الشرف و الحسبة  التي تدفع للقتل او الانتحار ؟!

و اذكر هنا أيضاً عندما قام مغيبون مستهترون بدهس فلاحة في الطريق في رواية و نص اخر لأديبنا العظيم أديب نوبل ( نجيب محفوظ ) و نصه الخالد ( ثرثرة فوق النيل ) و الذي تحول ايضا
لفيلم يعد من اساطين السينما المصرية

فعندما فاق أحد الرجال في الفيلم ( عماد حمدي ) و أدرك ما حدث .. و ان رفاقه قتلوا و دهسوا الفلاحة و بالتالي أصبح هو شريكاً لهم في جرمهم 
صرخ و ظل يصرخ حتى نهاية الفيلم قائلا ( الفلاحة ماتت و لازم نسلم نفسنا ) 
و اليوم و بعد قتل ( بسنت خالد ) انتحاراً ..  و بعد رمي سيدة اخرى من الدور السادس ! 
يكون على جميع افراد هذا المجتمع تسليم أنفسهم جميعا للرحمة و العدالة و القصاص 
لتستمر الحياة و نوقف القتل و الاغتيال المعنوي و الارهاب و الترهيب بمختلف أنواعه .. و لكي تنتهي الثرثرة - و للابد - من فوق نيلنا الخالد .

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

محمد صلاح ينافس ميسى وليفاندوفسكى على الأفضل فى العالم

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

«كيروش» يعلق على إصابة الحضرى وأبوجبل بفيروس كورونا

«منه لله اللي صورنى».. قصة «معلمة المنصورة» من الرقص إلى الطلاق

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون