وجهة نظر فى قضية بسنت

وكأن دار الافتاء تعي قسوة المجتمع على نفسه وتحديدا على نسائه اللاتي لم يستوصي بهن أحد خيراً كما أمر نبي الاسلام و لم يرفق أحد بالقوارير !

لذلك أعلنت دار الافتاء منذ قرابة العام ان المنتحر ليس بكافر ؛ فالفتاة ذات السبعة عشر عاما أقدمت على الانتحار الرحيم و الموت الرحيم بغية الخلاص من عذابات العرف و المجتمع لا لانها كافرة .. أدركت أنها ستموت كل يوم الف مرة بسبب نظرات الشك و الاتهام من جميع من حولها بدءً من أقرب الناس اليها مروراً بأقاربها و ذويهم و الجيران و معارف الاهل في العمل انتهاء بسكان المدينة بل و المدن المجاورة و الناس جميعا !

الظنون آثام يهواها الناس بأهواء يميل الناس للشك لا وصولا للحقيقة بل عشقاً له و تيهاً فيه !

يتيه الناس بالظنون .. و يظنون انهم يعرفون كل شيء و انهم الاذكى و الامهر و الاكثر فراسةً و إدراكاً و علماً ببواطن الامور .. فيقتلون بيقينهم هذا نساء البلاد

فالشك المجاني داء بل و جريمة لابراء منها و لا علاج لها .. هي سم بلا ترياق يستنزف طاقة المشكوك في امره حتى يفقد عقله و صوابه فيقدم على الانتحار كما فعلت الفتاة ذات ال ١٧ ربيعاً لتنهي عذاباتها التي لم تعد تطيقها او تتحملها فكان الموت رحيماً بها .. بل و أكثر رحمة لها و بها من الحياة في ظل هذا المجتمع و أعرافه !

فنظرات الشك الجارحة لها مفعول الرصاص القاتل

الظنون تقتل فريستها في الثانية الف مرة

و تستحيل كل دفاعات المشكوك في أمرها من اقناع من ساورتهم الشكوك في براءتها

نظراتهم و تساؤلاتهم في ذاتها إدانة و كأنهم يصدرون عليها حكماً عليها بالاعدام واجب النفاذ ولا يستأنف !

و لذلك قامت الفتاة بالتنفيذ قبل ان يأتي الجلاد لينفذ فيها حكمه العرفي الظالم

بعد ان نصب نفسه حكماً و قاضياً و جلاداً !

لقد نفذت في نفسها حكم المجرمين و المجتمع عليها بنفسها تاركةً كل هذا البغض و كل هذا الجور

لقد تركت لهم هذا المجتمع البغيض بنظراته و شكوكه ليعيش بعد موتها في خري و عار ليوم الدين

نعم فالمجتمع اليوم و أفراده هم القضاة و الجلادين .. يمارسون جرائمهم في حق النساء بلا رحمة و لا هوادة

بعد أن نصبوا أنفسهم حكاماً و قضاة و صار العرف السائد و الأقاويل و القيل و القال أقوى الف مرة من أحكام القضاء و المحاكم و التحقيقات

كانت تعي الفتاة ذات السبعة عشر عاما كل ذلك و ان العدالة لن تتحقق بشأنها و لن تفيدها وسط بشر و أناس هواهم عرفي !

العرف لديهم اهم ألف مرة من القانون و التحقيقات

و الوقت الذي تستغرقه التحقيقات لانصافها ستموت هي فيه الف مرة و ستسمع خلاله ابشع الاتهامات و التوصيفات من هنا و من هناك

من هذا و من ذاك .. من أقرب الأقربين و من أناس لا تعرفهم و لا يعرفونها !

ستسمع تلميحات و دعوات تقتلها في الثانية الف مرة

فإن تنهد أحدهم ستموت هي كمداً و حسرةً و عاراً و ستطاردها اللعنات و ان حاولت اقناع الاخرين ببراءتها سيكون الفشل الذريع هو مصيرها و ان أقسمت لهم بمئة يمين لن يصدقها أحد و إن حملت كل الكتب المقدسة و أقسمت عليها لن يصدقها أحد وان دعا أحدهم الله بالستر للولايا ستكون هي المعنية و ان لعن ذاك الزمان و بنات هذا الزمان و بنات الدهر و التكنولوجيا التي علمت البنات الفجر ستكون هي المعنية و هي المذنبة حتى و ان كانت هي الضحية !

لقد استوعبت الفتاة المنتحرة كل هذا و تشبعت به طوال ١٧ عاما أدركت خلالها ان الاناث في بلادنا لا رأفة و لا رحمة بهن .. و لا يصدقهن احد عندما يتعلق الامر بشيء له علاقة بالشرف و الجسد و أعضاء الفتيات !

شرف المجتمع كله يضعه المجتمع على الانثى و جسدها

و ابتزاز المجتمع يصب دوماً ما لديه على الانثى و على جسدها !

تعاقب الاناث في بلادي لان لهن أجساد يرغبها الذكور ! و ان رفضت الفتاة تصبح مذنبة ! و يكون عقابها الابتزاز و التشهير

و ان قبلت تصبح ايضاً مذنبة و يكون عقابها الابتزاز و التشهير !

فالفاعلة و الممتنعة عن الفعل لديهم سواء !

الانثى دوماً مذنبة و عاصية يلحق بها العار في كل الاحوال لمجرد انها أنثى !

الانثى تعاقب على انها خلقت ! و جعل الله لها جسداً يرغب فيه الذكور !

ان تحجبت او احتجبت او تبرجت سيان بالنسبة لهم

ان تغطت او تعرت سيان أيضاً بالنسبة لهم

هي الخاطية و هي المخطئة و هي العاصية دوماً و في كل الاحوال

و مهما فعلت تظل مذنبة وعليها اثم الاناث و اثم الجسد و انها مرغوبة من الغير !

و كأن حياتها ذنب و اثم كبير ! و عليها ان تدفع حياتها ثمناً لاثم جسدها و انها خلقت كسائر المخلوقات و ان الله قد خلقها في احسن تقويم !

لقد انتحرت اليوم (بسنت خالد ) و انتحرت من قبلها ( نفيسة ) في فيلم ( بداية و نهاية )

و تساوت الاثنتين في المصير !

فكلاهما مذنب ! اما المجتمع فهو البريء الطاهر ! و هو فقط من يصدر أحكامه و يطبقها !

و بالعودة لرواية نجيب محفوظ التي جسدتها السينما في فيلم يعد من كلاسيكيات السينما المصرية

نرى ان ( عمر الشريف ) ( حسانين ) شقيق ( نفيسة ) في فيلم ( بداية و نهاية ) قد انتحر هو ايضا بعد ان أقدمت شقيقته على الانتحار و التضحية بنفسها من اجل سمعته و مستقبله هو !

فقد أراد ( نجيب محفوظ ) تحقيق العدل و العدالة بين الذكر و الانثى و أن يساوى بينهما في المصير و ان يحقق القصاص و العدل .. فكما لحق العار بنفسية فقد لحق العار ايضاً بأخيها و مصير كلاهما كان الموت

فما هو يا ترى مصير طلاب الازهر اليوم الذين فبركوا صوراً للفتاة البريئة ؟ هل سيكون مصيرهم الموت ؟ هل سيتحقق القصاص فيهم لان في القصاص حياة ؟

لقد قتل هؤلاء الشباب بتزويرهم و تهديدهم و تشهيرهم و ابتزازهم و ترهيبهم و ارهابهم المعنوي و النفسي و العصبي الفتاة البريئة ذات ال ١٧ ربيعاً

نعم قتلوها و اغتالوها معنوياً و نفسياً و عصبياً فانتحرت لتتخلص من كل هذا العار و كل هذه الضغوط التي لم تتحملها

نعم لقد قتلها الجميع

انه ليس انتحار يا سادة .. بل جريمة قتل جماعية نكراء و اغتيال معنوي

ارتكبها الطلاب المبتزون و شاركهم في جرمهم هذا العرف و المجتمع بأسره .. فهل سيتفرق دم (بسنت خالد ) بين كل هؤلاء و يضيع ؟

هل بعد قتلها (دفعها للانتحار) لم يقتل و يميت كل هؤلاء الناس جميعا كما يقول كتاب الله فيمن يقتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض ؟؟!

كيف سيتحقق العدل و القصاص في تلك الجريمة ؟

و كيف تحقق العدل و القصاص في الجيران الذين ألقوا بسيدة من الدور السادس بسبب داء الحشرية و القانون العرفي و دعاوى الشرف و الحسبة التي تدفع للقتل او الانتحار ؟!

و اذكر هنا أيضاً عندما قام مغيبون مستهترون بدهس فلاحة في الطريق في رواية و نص اخر لأديبنا العظيم أديب نوبل ( نجيب محفوظ ) و نصه الخالد ( ثرثرة فوق النيل ) و الذي تحول ايضا

لفيلم يعد من اساطين السينما المصرية

فعندما فاق أحد الرجال في الفيلم ( عماد حمدي ) و أدرك ما حدث .. و ان رفاقه قتلوا و دهسوا الفلاحة و بالتالي أصبح هو شريكاً لهم في جرمهم

صرخ و ظل يصرخ حتى نهاية الفيلم قائلا ( الفلاحة ماتت و لازم نسلم نفسنا )

و اليوم و بعد قتل ( بسنت خالد ) انتحاراً .. و بعد رمي سيدة اخرى من الدور السادس !

يكون على جميع افراد هذا المجتمع تسليم أنفسهم جميعا للرحمة و العدالة و القصاص

لتستمر الحياة و نوقف القتل و الاغتيال المعنوي و الارهاب و الترهيب بمختلف أنواعه .. و لكي تنتهي الثرثرة - و للابد - من فوق نيلنا الخالد .