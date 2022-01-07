نشوى رائف: منتدى شباب العالم يفتح آفاقا للحوار لمناقشة القضايا الإنسانية

قالت نشوى رائف عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي يبدأ فعالياته يوم الاثنين بشرم الشيخ سيعمل على فتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضورهم من مختلف دول العالم، من أجل مناقشة قضايا إنسانية عالمية وما فرضته أزمة جائحة كورونا من تحديات.

وأكدت نشوي رائف في بيان اليوم، أن تنظيم المنتدى على أرض مصر واستقباله للعديد من الجنسيات المختلفة، سيكون له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية، متوقعا زيادة حركة النشاط في القطاع الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن عودة تنظيم هذا المنتدى يؤكد قوة الدولة وخبرتها في تنظيم الفعاليات الهامة والعالمية، على الرغم من جائحة كورونا، منوهة إلى أن هذا المنتدى يعد مصدر فخر لشباب مصر، نظرا لكونه منصة فعالة يقوموا بطرح أفكارهم وتصوراتهم بها.

ويعقد منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عددًا من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة.