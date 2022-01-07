وكيل «أوقاف بورسعيد» يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد

شارك الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، في الاحتفال الرسمي بميلاد المسيح وأعياد الميلاد المجيدة، والذي أقيم بالكنيسة الكاتدرائية بشارع 23 يوليو.

وقدم وكيل أوقاف بورسعيد التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: جئنا اليوم لنحتفل ونسعد معكم بمولد عيسى المسيح عليه السلام، لنحتفل مسلمين ومسيحيين بهذا اليوم المجيد.

وأشار الشيخ جمال عواد خلال كلمته، إلى أن الله تبارك وتعالى حثنا على ذلك، وجاء في القرآن الكريم في الآية القرآنية وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّ، مشددًا على أنه عيد للمصريين جميعًا، وذلك لأن مصر لا تعرف مسلم ومسيحي فالجميع أخوة.

وأكد أن الاحتفال في هذا العام جاء في يوم الجمعة ليكونا عيدين، مقدمًا التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأخوة المسيحيين في محافظة بورسعيد، داعيًا الله أن يعم الأمن والأمان والسلام في المجتمع.

وتوافد العشرات من المسلمين إلى الكنيسة الكاتدرائية لتهنئة الأخوة المسيحيين، مؤكدين بأن مصر نسيج واحد ولن تنجح الفتن الطائفية بنشر أفكارها الهدامة على أرض الوطن، وسيظل هذا الشعب متماسكًا حتى قيام الساعة.

وكان قد استقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد، اليوم الجمعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، وذلك خلال الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الكاتدرائية بشارع 23 يوليو ببورسعيد.

ورحب الأنبا تادرس خلال كلمته بالمسلمين المهنئين من السياسين والتنفيذيين ورجال الأمن، وأكد علي سعادة شعب الكنيسة ببورسعيد بالاحتفاء الكبير من أخوانهم وشركائهم في الوطن وحرصهم علي الاحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد.

وأكد مطران بورسعيد أن عيد ميلاد المسيح، عيدًا الفرح والأمل والرجاء، مؤكدًا أن رسالة المسيح كانت السلام وتخليص العالم والبشر من الشر، مطالبًا أن يعمل الجميع علي تحقيق السلام لنفسه واسرته وشركائه في الحياة.

وأشاد الأنبا تادرس بمحبة رجال الأمن، وجهدهم على مدار الـ 24 ساعة لتأمين الإحتفالات والصلوات، وكذلك تواجدهم في الاحتفال الرسمي لتقديم التهنئة، مؤكدًا أنهم استطاعوا في عهد الرئيس السيسي أن يجعلوا القلوب مطمئنة وآمنة من الشر.

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مصر عامة وبورسعيد خاصة على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء، واستشهد بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها أمس خلال مشاركته في حضور قداس عيد الميلاد المجيد، بأن أسس مصر الجديدة هو المحبه والسلام ، مؤكداً بأن النسيح المصري مسلم مسيحي فرعوني عربي متلاحم، ولن تنجح قوى الشر في زعزعة استقرار ذلك الوطن.

وأردف محافظ بورسعيد، أن السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر نقلة نوعية في شتى المجالات في ظل الأمن والأمان الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ضمان ذلك هو تماسك المصريين ووحدتهم وايمانهم بوطنهم.