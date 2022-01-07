التصريح بدفن شخص صدمته سيارة مسرعة بالمرج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه عقب اصطدام سيارة مسرعة به خلال عبوره الطريق بمنطقة المرج عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بطريق 6 أكتوبر بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.