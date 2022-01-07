الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصاب أوهم ضحاياه بـ«سفريات وهمية» في سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين حيث أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على 2 من المواطنين، راغبي السفر للخارج للعمل، والاستيلاء على أموالهما بزعم مقدرته على تسفيرهما، وتوفير فرص عمل لهما بمهن مختلفة – على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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