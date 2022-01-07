«الحب المشبوه».. الوعد الزائف ينتهي بالتعدي الجنسي في البحيرة

اتهمت ربة منزل بإحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، الجمعة، في محضر رسمي، مزارع باستدراج ابنتها للأراضي الزراعية والتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد ببلاغ "أمل.ع.أ"، 45 عامًا، ومقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، باتهام "يوسف.أ.م"، 19 عامًا، ويعمل مزارع ومقيم بقرية مجاورة لهم، بقيامه باستدراج ابنتها "ح.أ.ع"، 16 عامًا، طالبة، لأحد الأراضي الزراعية القرية والتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبسؤال إبنتها، أكدت إنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها، وبالكشف الطبي عليها بالمستشفى المركزي بكوم حمادة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجاري عرضها على الطب الشرعي.

وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 405 جنح كوم حمادة لسنة 2022 وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.