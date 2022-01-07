لليوم الثانى.. نائب محافظ أسيوط يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد

زار المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، لليوم الثاني على التوالي، كنائس مدينتي أسيوط وأبنوب، لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيخ شعراوي محمد مدير إدارة أوقاف شرق نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومروان إبراهيم نائب رئيس حي شرق، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



حيث بدأت الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها وعدد من القساوسة، وقدم نائب المحافظ التهنئة لهم ولشعب الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، بعد ذلك توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية بحي شرق وقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، حيث تجمع العديد من الإخوة الأقباط وشاركهم فرحتهم بالعيد وفي الكنيسة الكاثوليكية بشارع الثورة قدم التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد بعدها استكمل جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبنوب، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.



ونقل المهندس عمرو عبدالعال تحيات محافظ أسيوط وتهنئته لجميع أساقفة وقساوسة والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يكون عام خير ونماء على الجميع، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباطًا ثورة التنمية والتعمير والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا على عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد، لافتًا إلى أن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين، فالكل يحتفل به وهذه هي عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.



كما أعربت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم عن سعادتها بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مقدمة التهنئة لجميع مواطني أسيوط، مؤكدة أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريون جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، داعية الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.



من جانبه وجه الأنبا يوأنس مطران أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها الشكر لقيادات المحافظة وجميع التنفيذيين على تهنئتهم بالعيد متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



بينما وجه القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية الشكر لنائب المحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.



وقال الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك إن أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد، مشيدًا بـروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد.



كما وجه الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارته كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة وتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما رحب بوفد المحافظة مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري.



كان نائب المحافظ قد زار مساء أمس عشية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط وشعب المطرانية، كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط" وقدم التهنئة للأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد الميلاد المجيد، كما توجه إلى مطرانية ماريوحنا المعمدان بالقوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية، كما زار الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط وقدم التهنئة للقس باسم عدلي راعى الكنيسة والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر وشعب الكنيسة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فضلًا عن تكليفه لنائبه ولقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والإيبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد.