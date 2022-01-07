«منه لله اللي صورنى».. قصة «معلمة المنصورة» من الرقص إلى الطلاق

سادت حالة من الجدل مرة أخرى بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ظهور المعلمة التي تدعى "آية" مرة أخرى لتكشف تطورات صادمة في أزمتها التي سببها فيديو رقصها على أحد المراكب النيلية خلال رحلة إلى القاهرة من المنصورة.

بداية القصة:

أحدث تداول فيديو وصلة رقص للمعلمة وزملائها خلال نزهة نيلية، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحركت بعد انتشاره وزارة التربية والتعليم بقرار حاسم بإحالة 5 معلمين بينهم المعلمة المثالية، للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

واستند القرار إلى أن كل ما حدث كان خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، خاصة أن النقابة كانت قد كرمت المعلمة "أية".

شكوى جماعية من المعلمين:

بسبب رقص المعلمة الذي وصفه الكثيرون بالمبتذل ثار المعلمون وتقدموا بشكوى بعد الرحلة خاصة على تكريمها كمدرسة مثالية وتم نشر صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا إن ذلك يسيء لهيبة المعلم وقدسية العلم، وتساءل المعلمون المتقدمون بالشكوى: هل التكريم كان على الرقص؟.

نتائج التحقيقات:

انتهت التحقيقات بإدانة 5 معلمين الموجودين في الفيديوهات المتداولة، وقالوا إنهم قاموا بتصرفات مشينة، تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم، بسبب تصرفاتهم التي بدرت منهم، خلال تلك الرحلة، وتم تصويرها ونشرها بين عموم الناس، وتم إلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

أول رد للمعلمة صاحبة فيديو الرقص

ومن خلال بث مباشر للمعلمة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت المعلمة: "منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب، كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي في إيه يا ماما، الفيديو اتسبب لي في مشاكل في بيتي، وبين أهلي، ومع أسرتي، ليه حد يصور حد ويعمل فيه كده.

في مشكلة بيني وبين جوزي حصلت بس الدنيا بتروق شوية شوية، وهو أكيد هيدعمني، أنا غلطانة إني وثقت في الناس اللي معايا، مكنتش أعرف إني بتصور، ولو كنت أعرف إن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت، الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت، أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جدًا.. يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية".

طلاق معلمة المنصورة صاحبة فيديو الرقص

وظهرت المعلمة في بث مباشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن تقوم بإغلاقه في لايف وقالت إنه تم تطليقها من زوجها بسبب كل ماحدث في الفترة الأخيرة وقالت: "أنا اتدمرت فعليا بعد ما اتحولت حياتي لجحيم بسبب مقطع فيديو فى رحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة، وأسرهم بدون طلبة، أسرتي قاطعتني برضه بعد الفيديو ده، بسبب شخص مريض نفسي، كان معايا ولادي الثلاثة لأن الرحلة كانت عائلات، وكل شخص كان موجود كان معاه أسرته، حياتي اتحولت لجحيم بعد الفيديو، ومفيش حد هيرتاح إلا لما أموت نفسي، أنا جوزي طلقني خلاص وسيبت شغلي يارب تكونوا ارتحتوا خلاص عايزة أعرف ذنبي إيه في كل ده".