أمين مستقبل وطن بالوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد



هنأ جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، جموع الأقباط في مصر والعالم.



وقال جمال، في بيان له: "نهنئ الأخوة الأقباط في مصر والعالم بالأعياد، متمنيًا أيّام سعيدة على الأخوة الأقباط في الوادي الجديد، والشعب المصري بشكل عام وأن تخرج مصر من أزمة فيروس كورونا في أقرب وقت".



وأضاف، أن مصر بمسلميها وأقباطها نسيج واحد يجمعهم وطن واحد، وستظل روح المحبة والتسامح والاحترام هي السمة البارزة بين أبناء مصرنا الحبيبة التي نسعى جميعا بتكاتفنا في بناء مستقبلها.

وفي ذات السياق، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. حيث كان في إستقبالهم الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة.



وأكد الزملوط، خلال اللقاء على عمق روابط المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك لرفعة وتقدم الوطن في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله على مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.

هنأ الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أخواننا الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر كنيسة مار جرجس بالداخلة ورافقه بالزيارة مجموعة من قيادات التعليم بالداخلة ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء.



وبحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز الداخلة ورئيس مركز بلاط ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى الداخلة وبلاط، ومدير الإدارة الصحية بالداخلة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وخلال الزيارة أكد وكيل التعليم بالمحافظة على روح المحبة والود والوحدة الوطنية التي تربطنا جميعا كمصريين بشتى المناسبات القومية والوطنية والدينية، مما له أبلغ الأثر فى توطيد مشاعر الألفة والمحبة والسلام والتسامح بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء.

