الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

دراسة جديدة تحمل رسالة طمأنة بشأن حماية لقاح «سينوفارم» من «أوميكرون»

سينوفارم
سينوفارم

أعلنت شركة سينوفارم الصينية، أن لقاحها الجديد المعتمد على البروتين يوفر حماية أفضل مقارنة بلقاحها المعطل المنتشر على نطاق واسع، حيث يعمل اللقاح الجديد كداعم لجهاز المناعة ضد المتحور “أوميكرون”.
وتوصلت دراسة أجراها 1800 باحث من المتخصصين في دولة الإمارات، إلى أن لقاح سينوفارم، الذي يحتوي على أجزاء من البروتين الشوكي للفيروس، يوفر فعالية أقوى بمقدار سبعة أمثال عبر تحفيز الأجسام المضادة الوقائية ضد “أوميكرون”، إذا تم تناوله بعد ستة أشهر من تلقي جرعتي اللقاح المعطل، حسبما أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة.
وتمثل نتائج هذه الدراسة طوق نجاة للصين، التي تمكنت من حماية الغالبية العظمى من شعبها ضد كوفيد19-، عن طريق إغلاق الحدود واتخاذ إجراءات احتواء سريعة، لكنها تواجه تحديا يتمثل في محاربة متحور أوميكرون باستخدام لقاحاتها المحلية ذات الحماية الضعيفة.

وتسعى شركات تصنيع اللقاحات الصينية الآن إلى تعزيز لقاحاتهم، بما في ذلك تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وتبين أن مجموعة اللقاحات المعطلة المصنعة في الصين توفر حماية محدودة ضد أوميكرون، كما تتردد بكين في الموافقة على استخدام أي لقاح غربي أكثر فعالية يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وقال باحثون صينيون في دراسة أجروها إن جرعة تنشيطية أنتجتها شركة “سينوفارم” الصينية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا جاءت أضعف كثيراً في مقاومة المتحور أوميكرون من الفيروس رغم أنهم أضافوا أن فاعلية اللقاح في مواجهة أوميكرون لا تزال غير واضحة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ ومعمل في شنجهاي يتخصص في الأمراض التنفسية المعدية وبحثوا فيها تأثير الجرعة المعززة من لقاح سينوفارك في مواجهة سلالة أقدم من الفيروس من مدينة ووهان الصينية.

أوميكرون اللقاح البروتين لقاح الصين سينوفارم

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