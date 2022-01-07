الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

الأرصاد
الأرصاد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد السبت، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع خبراء تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30%، قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث (10%) على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 20 10
وادى النطرون 20 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 21 11
مطروح 20 09
السلوم 19 10
سيوة 19 08
بورسعيد 19 10
دمياط 19 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الاسماعيلية 20 10
السويس 18 11
العريش 20 10
رفح 20 09
رأس سدر 21 11
نخل 21 05
نويبع 22 12
طابا 21 09
كاترين 17 02
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 14
الفيوم 21 07
بنى سويف 21 07
المنيا 22 06
أسيوط 22 06
سوهاج 23 09
قنا 24 09
الأقصر 25 10
أسوان 24 11
ادفو 25 11
أبوسمبل 24 10
الوادى الجديد 25 07
شلاتين 25 15
ابو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 22 15

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد طقس الحرارة شمال الصعيد الصعيد جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«كيروش» يعلق على إصابة الحضرى وأبوجبل بفيروس كورونا

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

أهم 10 معلومات عن البترول واستخداماته.. كائنات حية تحللت

وفاة والد الفنان هشام عباس

رئيس «جهاز العبور»: انتهاء الغلق الآمن لمقلب قمامة السلام خلال 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون