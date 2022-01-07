الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مدينة العبور الجديدة تطرح محال تجارية بالمزايدة العلنية في 9 فبراير

المهندس أحمد على
المهندس أحمد على رئيس جهاز العبور الجديدة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس مدينة العبور الجديدة، طرح 8 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 مترا إلى 40 مترا، بمنطقة السوق التجاري رقم " 11" بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة عمارات المجد بمنطقة 2600 فدان، وذلك للبيع بالمزاد العلني. 

وأوضح أحمد علي، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية على حدة، لافتاً أن تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 . 

مواصفات دخول رسو المزاد 

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 لكل محل أو صيدلية على حدة فى موعد غايته جلسة المزاد، مضيفا أن يتم استكمال سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية وأيضا 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد. 

وأشار رئيس الجهاز العبور الجديدة، إلى أن يتم إضافة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، لافتاً أن يتم سداد بنسبة 90% بإحدى الطريقتين. 

وتابع المهندس أحمد علي رئيس الجهاز، أن استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، بينما الطريقة الثانية أن يتم السداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة 0.5% مصاريف تحصيل وإضافة 2% طبقا لمنشور وزارة المالية. 

وأردف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، أنه يتم استحقاق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام المستفيد بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام، لافتاً أن يجوز للمستفيدين المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

أحمد علي 9فبراير بيع 8 محلات تجارية بالعبور الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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