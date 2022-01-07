الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فاشون بلوجر توضح كيفية تنسيق «التايير» موضة شتاء 2022

فاشون بلوجر
فاشون بلوجر

تهتم العديد من الفتيات بمظهرها الخارجي بصورة كبيرة، ويتابع البعض منهن الموضة الحديثة ودور الأزياء العالمية، ومن بين أهم ما تصدر الموضة لهذا العام “التايير”. وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن أن نقتني قطعة “تايير” وفقا للموضة وكيفية تنسيقها.

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وتقول الفاشون بلوجر، رنا عبداللطيف: "تعتبر قطعة التايير من الموديلات التقليدية التي لا تخلو منها خزانة ملابس كل سيدة، خاصة ممن يتطلب طبيعة عملهن ذلك، مثل العمل في المؤسسات الكبرى والبنوك، حيث يكون مناسب للاجتماعات الرسمية والمقابلات الهامة، وعلى الرغم أن موديل التايير من القطع التقليدية إلا أن الاختلاف في التفاصيل هو الميزة المهمة.

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وأضافت: “أكثر ما ظهر مع بداية فصل الخريف الألوان الترابية في الجاكيت، وكانت الجيب من القماش الصوف أو التريكو السادة بما يتناسب مع الجاكيت”.

وتابعت: تكون على الأغلب موديلات مكملات الموضة المناسبة التي تنتمي إلى الفئة الرقيقة ذات الملامح الأنثوية تتناسب مع التايير، ويجب ألا ننسى أن الجاكيت ذو اللون الأسود سيظل موضة تتربع على عرش الموضة ولا يمكن أن تختفي مهما حدث، ويمكن معها تنسيق العديد من الوان البلوزة أو القميص.

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وأضافت الفاشون بلوجر، "ولإطلالة أكثر أناقة وتميز يمكننا الاستعانة بأحد موديلات البروش لتوضع على لياقة الجاكيت لمنحه لمسة انيقة وفخمة.

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 وللمحجبات يكون ارتداء الحجاب بربطة الاسبانش هو الأفضل، أو الاعتماد أن يكون داخل الجاكيت حتى لا يخفي ملامح التصميم، ويكون ملائم أنواع الحجاب ذات القماش السادة أكثر من المنقوش.

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وأوضحت أنه يجب أن يتكون من بليزر وتنورة من نفس نوع القماش والخامة، ويختلف اختياره وفقًا للمناسبة التي سيتم ارتداؤه فيها، فإذا كان الهدف منه هو الظهور بإطلالة رسمية يجب اختيار ذلك التصميم الذي يحدد الخصر ويبرز الساقين بشكل متناسق، مع البليزر المنسق بنفس شكل التنورة، وقدمتها العديد من دور الأزياء العالمية بأشكال وتصميمات مختلفة.

نوع القماش والخامة بإطلالة رسمية بشكل متناسق دور الأزياء العلمية الموديلات التقليدية القطع التقليدية

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