الكشف على 1004 مواطنين ضمن قافلة طبية في «حاجر خزام» بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان استهلت سلسلة قوافلها الطبية المجانية لعام ٢٠٢٢ بالكشف على ١٠٠٤ مواطنين من اهالى قرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية حيث تم توقيع الكشف الطبي على "٣٠٩ حالات طب أطفال ، ٢٦٠ حالة أمراض باطنة ، ٢١٧ حالة جراحة عظام ، ٩٧ حالة جراحة عامة ، ٨٥ حالة نساء وتوليد ، ٣٦ حالة تنظيم أسرة "، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن المديرية نجحت خلال العام الماضى فى تسيير ٥٩ قافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لعدد ٦١ الف و ٢٦٣ مواطن ، مؤكدا أن المديرية تستهدف هذا العام تنظيم المزيد من القوافل الطبية لتغطية كافة القرى والنجوع النائية و الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية بها في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".